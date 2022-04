"Sturm der Liebe": Ariane versucht Christoph zu überzeugen, dass sie keine weiteren Beweise gegen ihn in der Hand hat.

Christoph erpresst Ariane in "Sturm der Liebe" und bei "Unter uns" ist Paco bereit, sein Misstrauen gegenüber David aufzugeben. In "GZSZ" verbittet Paul sich Johns Einmischung, was die neue Wohnung angeht.