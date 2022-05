In "Sturm der Liebe" kündigt André seinen Job am "Fürstenhof". Leyla hilft in "Alles was zählt" der verletzen Chiara aus der Patsche. Bei "GZSZ" hält Laura Katrin von einem gewaltigen Fehler ab.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Zwischen Gunter und David stehen weiterhin viele Missverständnisse. Bei einem Jagdausflug nähern sie sich an, bis Gunter David die Schuld für das verschwundene Auto gibt. David reicht es und er macht Gunter eine klare Ansage. Philip hält es kaum aus, Carla die Zeit zum Nachdenken zu gewähren. Amelie rät Philip gelassen zu bleiben. Und es zahlt sich aus: Carla möchte die Beziehung weiterführen, aber bitte mit Leichtigkeit. Philip lässt sich nur zu gerne darauf ein. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe André ist bester Laune, denn die Testamentseröffnung des Milliardärs Eduard Winter steht an und er erhofft sich weiterhin ein großes Erbe, welches er durch den Kauf von Anteilen am "Fürstenhof" gut anlegen will. Als Werner ihm das verweigert, kündigt André gekränkt, da er schließlich bald reich sein wird und nicht mehr arbeiten muss. Bevor Paul und Josie klären können, was der Kuss für sie zu bedeuten hat, werden die beiden gestört. Am nächsten Tag beobachtet Josie einen nahen Moment zwischen Paul und Constanze und beginnt zu zweifeln. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Tobias verheimlicht vor seiner Frau Vivien, dass er noch immer nach belastenden Beweisen gegen ihren Vater sucht. Tatsächlich scheint er Erfolg zu haben. Nika weist Conors Schuldvorwurf kategorisch zurück. Doch seine Worte nagen wider Willen an ihr. Till kann Mareike im letzten Moment retten. Während er trotz allem fest entschlossen ist, für sie da zu sein, hat Mareike jeglichen Lebensmut verloren. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Yannick hofft, dass Isabelle sich zu ihm bekennt und eine Beziehung mit ihm eingeht. Doch Yannick wird bitter enttäuscht. Daniela will Ben und Nils gebührend zurück aus Stockholm willkommen heißen. Doch es geht schief, was nur schief gehen kann. Leyla trifft eine Entscheidung. Sie hilft Chiara aus der Patsche, was Chiara dankbar Leyla gutschreibt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Moritz' Sorge um Luis wächst weiter, da der auf keine seiner Nachrichten reagiert und sich auch nicht bei ihm meldet. Während Luis von Erinnerungen an seine gemeinsame Zeit mit Miriam heimgesucht wird, findet Moritz ihn. Ausgerechnet Laura hält Katrin von einem gewaltigen Fehler ab. Für einen Moment sind die beiden ehemaligen Feindinnen verbunden. Während Katrin Maren danach gesteht, wie sehr ihr alles zusetzt, sucht Laura Beistand bei John.