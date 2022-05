Ben schwört Tina in "Rote Rosen" die ewige Liebe. In "Sturm der Liebe" amüsiert sich Alfons über Werners technische Probleme. John bestreitet bei "GZSZ" seine Gefühle für Laura.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Nachdem Ben das Geld von Joe zurückerhalten hat, überrascht er Tina mit zwei weißgoldenen Ringen und schwört ihr ewige Liebe. Tina ist zu Tränen gerührt. Gunter erkennt, dass er David zu Unrecht beschuldigt hat. David ist schwer enttäuscht. Doch als Gunter auf ihn zugeht und die Lederstrumpf-Bände vorbeibringt, kann David Gunters Entschuldigung annehmen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Alfons schlägt Werner vor, eine App herunterzuladen, mit der man direkt Sprachnachrichten versenden kann. Die Installation der App gelingt Werner zwar, jedoch zeigt eine Sprachnachricht an Alfons, dass Werner wohl doch vorher das Tutorial dazu hätte ansehen sollen. Überrumpelt von Pauls Liebesgeständnis kann Josie ihr Glück kaum fassen und fragt sich, wie es nun mit Constanze weitergeht. Für Paul steht fest, dass er mit Josie zusammen sein will, und er möchte das Gespräch mit Constanze suchen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Brittas Plan, Robert mit Rufus eifersüchtig zu machen, nicht aufgeht und sie Roswitha kontaktiert, geraten Rufus und Bambi in Bedrängnis. Paco versucht, Nika von einer Falschaussage für Conor abzuhalten. Die will trotz des Risikos eine alte Schuld begleichen. Tobias' Beweissuche gegen Viviens Vater erweist sich als Rohrkrepierer. Nicht nur, dass er nichts gegen ihn in der Hand hat, dank seiner Lügen steckt er nun zudem in einer Ehekrise.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Malu erhält die Gewissheit, dass zwischen Jenny und Justus mehr war, als nur ein One-Night-Stand. Aufgewühlt stellt sie Jenny zur Rede. Henning lädt zum Brunch ein, doch nur Daniela hat Zeit. Als die beiden auf dem Sofa liegen, keimen in Henning unerwartet Gefühle für Daniela auf. Yannick verletzt es, dass Isabelle seine Gefühle nicht zu erwidern scheint. Er braucht eine Auszeit, um seine Gefühle klarzukriegen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Luis hält an seinem Vorwurf fest und sucht das Weite. Moritz ist zwar verletzt, macht sich aber auch Sorgen. Als er kurz darauf erfährt, dass Luis mit Linostrami aneinandergeraten ist, befürchtet er, dass das Luis den Rest gegeben hat. John bestreitet, dass er Gefühle für Laura hat, ertappt sich aber selbst dabei, wie er ihre Gesellschaft genießt. Erst als bei Laura ihr wahres Ich wieder durchblitzt, zwingt sich John dazu, auf Abstand zu gehen.