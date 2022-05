Bei "Rote Rosen" will Dörte Gunter zuliebe die Geldstrafe zahlen. Britta fragt sich in "Unter uns", ob sie wirklich die Richtige für Robert ist. In "Alles was zählt" befürchtet Maximilian, dass sich Nathalie von ihm trennt.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Dörte will Gunter zuliebe die Geldstrafe zahlen. Doch Merle kann das nicht akzeptieren und veröffentlicht einen Online-Artikel über Dörtes Engagement gegen den Immobilien-Betrüger. Philip ist erleichtert, dass Katrin doch nicht bleibt und er das Tourismusbüro haben kann. Simon setzt einen Pachtvertrag auf, den Gunter nur noch unterschreiben muss. Carla ist genervt. Doch Britta redet ihr ins Gewissen: Wenn sie wirklich mit Philip abschließen will, soll sie versuchen, Größe zu zeigen. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Trotz Andrés Beschwichtigungsversuchen stellt Rosalie Michael zur Rede, warum er sich in letzter Zeit so komisch verhält. Vorgewarnt durch André, schafft es Michael, Rosalie mit einer Ausrede zu überzeugen und ihr ein schlechtes Gewissen einzureden. Doch dann beobachtet Rosalie, wie Michael versucht, Carolin zu küssen. Als sich Raphael von Josie verabschiedet und ihr einen Kuss auf die Wange gibt, kommt Paul hinzu und weckt in Josie das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen. Doch Paul versichert ihr, dass sie ihm keine Rechenschaft schuldig sei 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Aufgrund von Roswithas Brief beginnt sich Britta zu fragen, ob sie wirklich die Richtige für Robert ist und greift zu zweifelhaften Mitteln. Dass Corinna entschlossen nach vorne blickt, versetzt Chris einen gewaltigen Stich. Wird sie Chris dazu bringen können, die Trennung zu akzeptieren? Als Cecilia klar wird, dass sie ihre Gefühle für Ringo nicht so schnell loswird, trifft sie eine folgenschwere Entscheidung. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Nachdem Nathalie das Sex-Video von Maximilian und Caroline gesehen hat, ist sie zutiefst getroffen. Hat ihre Ehe noch eine Chance? Miro und Chiara geraten heftig aneinander, bis Deniz der Kragen platzt. Miro schwört daraufhin Rache.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Emily will den Stich, dass sie keinen Geburtstagsgruß von Paul erhalten hat, wegarbeiten. Da ist es wenig hilfreich, Paul über den Weg zu laufen. Luis zieht wieder zurück in sein altes WG-Zimmer, und Moritz hilft ihm dabei. Als die beiden wegfahren wollen, macht ihr Transporter schlapp. Gut das Moritz so einen tollen Vater wie Michi hat!