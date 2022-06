In "Rote Rosen" gesteht Philip Carla, dass seine Amnesie erfunden war. Max und Vanessa werden in "Sturm der Liebe" auf die Probe gestellt. Bei "Alles was zählt" gerät Isabelle in Caspers Fänge.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Sara ist frustriert, weil sie in der Klinik kürzertreten muss. Zudem stört sie Simons Übereifer, sich als Vater einzubringen. David rät Simon, Druck rauszunehmen. Die Rechnung geht auf, die beiden nähern sich an. Doch als Sara das Baby als "ihr Kind" bezeichnet, ist Simon getroffen. Philip ist weiter in Geldnöten. Als Mia ihn bittet, seine Hotelrechnung zu begleichen, kommt es zum Streit und Philip ruft die Polizei. Doch Sandra kann Amelie geschickt dazu bringen, die Rechnung ihres Bruders zu übernehmen. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Die Sonnbichlers freuen sich, dass das Zusammenleben auf Probe von Max und Vanessa gut verläuft. Doch als Vanessa auf einen schönen Abend mit Max hofft, beginnt es zu regnen und das Dach der Hütte ist undicht. Obwohl Max verspricht, das Problem zu beheben, entscheidet sich Vanessa für eine Alternative. Obwohl Michael klar wird, warum Rosalie Raphael engagiert hat, entscheidet er sich gegen eine Konfrontation und will lieber an ihrer Beziehung arbeiten. Er ahnt dabei nicht, dass Raphael Rosalie währenddessen zu einem Picknick überredet hat. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Sina und Bambi haben einen Plan geschmiedet, wie sie David von der Schillerallee fernhalten können. Doch der kehrt mit eigenen Vorstellungen nach Köln zurück. Tobias tut es leid, Viviens Vater aufgestöbert und alle in Gefahr gebracht zu haben. Trotzdem hat Vivien etwas gewonnen, das sie längst verloren glaubte. Till ist überrascht, als Mareike sich bei ihm meldet. Er ahnt nicht, dass er Unterstützung von unerwarteter Seite bekommt. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Miro sieht seine Chancen, gegen Chiara zu gewinnen, rapide schwinden. Da erhält er plötzlich ein verlockendes Angebot, um den Sieg doch noch erringen zu können. Isabelle gerät in Caspers Fänge. Als sie daraufhin verzweifelt versucht, Yannick auf ihre Lage aufmerksam zu machen, gerät die Situation vollkommen außer Kontrolle.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Paul ist erleichtert, als Gina behauptet, keine Gefühle für ihn zu haben. Während Paul sich im Folgenden mit Emily auseinandersetzen muss, glaubt Gina, dass Paul noch lange nicht bereit für eine neue Frau ist. Maren und Michi machen sich vorfreudig auf den Weg nach Kopenhagen. Doch schon kurz hinter Berlin hat ihr Wagen eine Panne. Darüber vergisst Michi seine Stiefel am Straßenrand, die er aber unbedingt für die Teilnahme am Wettbewerb braucht.