In "Rote Rosen" versucht Nicos, Inken von einer Strafanzeige gegen Jakob abzuhalten. Bei "Unter uns" eskaliert der Streit zwischen Ringo und Easy erneut. In "Alles was zählt" versucht Henning, das Zusammenziehen mit Daniela hinauszuzögern.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Nicos versucht, Inken in letzter Sekunde davon abhalten, Anzeige gegen Jakob zu erstatten. In einem klärenden Gespräch überzeugt Amelie ihre Mutter, dass Jakob damals aus Sorge und Liebe zu Inken seine Krankheit verschwiegen hat. Doch Inken kann Jakob die Lügen nicht verzeihen. Franzi und David sind überzeugt, dass ihre Liebe stark genug für die räumliche Trennung ist. Simon und Gunter machen sich Sorgen um Davids Gesundheit. Doch der überrascht sie damit, ein Strandcafé in Rostock zu pachten. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Als Robert für Arianes Prozess anreist, wünscht sich Werner, dass sein Sohn gegen Ariane aussagt und nach deren Verurteilung gemeinsam mit Lia an den "Fürstenhof" zurückkehrt. Doch Robert möchte sich keine Zeugenaussage vorschreiben lassen und vertraut auf das Urteil der Richterin. Obwohl Rosalie die Nähe zu Raphael genießt, plagt sie das schlechte Gewissen und sie entzieht sich der Situation. Als sie versucht, unbemerkt nach Hause zu kommen, trifft sie auf Michael, der sich wundert, wo sie den Abend über war. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Zwischen dem Ehepaar Ringo und Easy herrscht Eiszeit. Als ihr Streit erneut böse eskaliert, werden sie beide von Versuchungen heimgesucht. David schafft es, durch sein eigensinniges, geistesgegenwärtiges Verhalten, Sinas Vertrauen zu gewinnen, welches er durch seine Aktion bei Bambi aber verliert. Paco und seine Freundin Nika entfachen ihr eigenes Liebesglück erneut, als sie den Spuren einer vergangenen Liebe folgen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Justus will nicht zulassen, dass Malu mit Luisa sechs Wochen nach Südamerika geht. Als sein Versuch der Unterstützung fehlschlägt, macht er ihr eine klare Ansage. Chiara erfährt, dass Leyla in einen Knebelvertrag mit Isabelle geraten ist und hofft, dass diese nun in Simones Ansehen sinkt. Doch es kommt anders. Henning versucht, das Zusammenziehen mit Daniela hinauszuzögern, hat aber die Rechnung ohne seine neue Mitbewohnerin gemacht.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Als Paul sich überwindet, mit Emily zu sprechen, muss er feststellen, dass ausgerechnet Tuner ihm zuvorgekommen ist. Ein weiterer Sargnagel für ihre Freundschaft. Und dennoch trifft es ihn, als Tuner auch das letzte Band zwischen ihnen zerschneidet. Toni muss sich eingestehen, dass ihr Martins Gegenwart mehr an die Substanz geht, als sie dachte. Erik baut sie auf. Aber vor allem Lilly erweist sich als gute Freundin.