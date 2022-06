Josie wird in "Sturm der Liebe" von Arianes Handlanger entführt. Bei "Alles was zählt" will Maximilian den Streit zwischen Justus und Malu für sich ausnutzen. In "GZSZ" versichert Tobias Michi, dass er nie spielsüchtig war.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Sandra erfährt von Nicis Schwarm und erkennt: Ihre Tochter ist verliebt. Die sucht weiter nach dem gutaussehenden Fußballer - mit Erfolg! Kurz darauf erfährt Nici mehr über den jungen Mann mit der Nummer 7. Er heißt Finn und ist Bernds Sohn. Anette findet endlich die perfekte Wohnung, mit einem Haken - die Inhaberin ist Carla. Und die beiden Frauen verstehen sich überhaupt nicht. Wird Anette den Zuschlag trotzdem bekommen? 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Um Erik von seiner Zeugenaussage abzuhalten, setzt Ariane ihren Handlanger Orlow auf Josie an, der sie entführt. Constanze gelingt es, die Verhandlung und somit Eriks belastende Aussage zu vertagen, um Zeit zu gewinnen. Als Michael Rosalie die Gelegenheit gibt, sich zu erklären, betont sie, dass sie Michael liebt und ihren Seitensprung mit Raphael bedauert. Obwohl die beiden beschließen, ihrer Beziehung noch eine Chance zu geben, hat Michael große Zweifel und macht eine folgenschwere Beobachtung. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Während Eva ein schlechtes Gewissen hat, weil sie Dominic aus dem Weg geht, ist der von ihrem Verhalten verletzt. Wie stark sind ihre Ängste? Zum Abschied fordern Rufus' Freunde eine Leseprobe seines großspurig angekündigten neuen Werks. Dumm nur, dass Rufus noch kein Wort geschrieben hat. Tobias will Marie über die Ferien mit einem Spezialprojekt in Schach halten. Er ahnt nicht, dass Marie ihr eigenes Projekt noch nicht aufgegeben hat. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Maximilian bekommt mit, dass der Streit zwischen Justus und Malu immer heftiger wird. Er entscheidet sich, dies zu seinem Vorteil zu nutzen. Lucie sucht nach einem Weg, Isabelle die Rechte an Leylas Namen wieder abzunehmen. Durch Deniz wird sie auf eine Idee gebracht. Daniela hat wenig Lust, Isabelle während ihres Urlaubs im Prunkwerk zu vertreten. Keine Vertretung hätte aber auch für Kim Konsequenzen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Tobias versichert Michi, dass er nicht spielsüchtig war. Er hat lediglich eine Jugendsünde begangen und seit Jahren nicht mal mehr daran gedacht zu wetten. Luis macht Moritz bittere Vorwürfe und keine Anstalten, von seinem verzweifelten Vorhaben abzulassen. Moritz kommt nicht mehr an ihn ran und weiht in seiner Überforderung Nina und Toni ein.