"GZSZ": Paul will Gina kurz vor der Geburt nicht von der Seite weichen und erteilt Kate eine Absage.

Bei "Rote Rosen" sorgt ein Stromausfall für Chaos in der Spedition. Cecilia erfährt in "Unter uns", dass Corinna schwanger ist. In "GZSZ" sagt Paul Kate ab, um der schwangeren Gina beizustehen.