"Alles was zählt": Maximilian (l.) setzt beim Golfturnier alles auf eine Karte.

Bei "Unter uns" kann Rufus auf Jakobs Kosten ein Date mit Antonia einfädeln. Maximilian überzeugt in "Alles was zählt" beim Golfturnier. Bei "GZSZ" wollen Gerner und Katrin, dass Johanna wieder in die Schule zurückkehrt.