In "Sturm der Liebe" will Max sich interviewen lassen. Justus schafft es in "Alles was zählt" nicht, das Geld für Giese zusammenzubekommen. Bei "GZSZ" findet Yvonne Gefallen an ihrer Arbeit im Kiezkauf.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Um sich weiter als Kandidat für den Gemeinderat zu profilieren, will Max ein Interview geben und sein Projekt für Wohn- und Arbeitsraum für Künstler vorstellen. Wegen eines heraufziehenden Unwetters entscheidet Max sich dazu, das Interview im Stall stattfinden zu lassen, doch da steht Gerry plötzlich vor ihm. Als Leon mit Josies Hilfe aus dem Lieferwagen befreit werden kann, verpasst er André einen Schlag auf die Nase. Zu Josies Erleichterung nimmt ihr Leon Andrés Aktion aber nicht übel und will weiter mit ihr für das Billard-Turnier trainieren. Dabei treffen sie auf Paul und Constanze, die ebenfalls teilnehmen wollen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Während alle den Lebensretter David feiern, ist Britta erleichtert, dass Robert und Paco insgeheim planen, ihn loszuwerden. Sie hat da auch schon eine Idee. Sina konfrontiert sich schonungslos mit ihrer Tat, um ihr Trauma in den Griff zu bekommen - scheinbar mit Erfolg, doch dann steht unerwarteter Besuch vor der Tür. Nika ist genervt, als Sarah sie bei der Arbeit ungewöhnlich hart kritisiert. Dabei hat Sarah dafür gute Gründe. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Die von Giese gesetzte Frist läuft aus. Justus hofft, das geforderte Geld zusammenzubekommen. Da erhält er schlechte Nachrichten. Simone will sich mit Leylas Verschwinden nicht einfach abfinden. Darüber übersieht sie, wie es um Chiara steht. Lucie und Isabelle werden unfreiwillig zum Team, als sie beide nach Leyla suchen müssen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Yvonne hält im Kiezkauf die Stellung und hat richtig Spaß. Als Michi ihr deshalb vorschlägt, den Kiezkauf während Marens Abwesenheit zu übernehmen, tut Yvonne die Idee zunächst als abwegig ab. Eine ehemalige Kommilitonin erinnert Sunny an ihr abgebrochenes Architektur-Studium und daran, wie viel Spaß es ihr trotz allem gemacht hat. Immer mehr kommt ihr der Gedanke, ob sie ihr Studium nicht einfach doch noch zu Ende bringen sollte.