"Alles was zählt": Nathalie (l.) und Simone sind in großer Sorge um Chiara.

In "Sturm der Liebe" stellt Erik Yvonne zur Rede. Tobias erfährt bei "Unter uns", dass jemand ein Datingprofil für ihn erstellt hat. In "Alles was zählt" machen sich Nathalie und Simone große Sorgen um Chiara.