In "Sturm der Liebe" feiern Vanessa und Max ihre Verlobung. Sina wird in "Unter uns" von ihrem Trauma eingeholt und in "Alles was zählt" weiß Simone nicht, ob sie Chiara das Training für die EM zumuten kann.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Vanessa ist überglücklich, als Max ihren Heiratsantrag annimmt. Während Vanessa Alfons von den Geschehnissen berichtet, freut sich Helene für ihren Sohn. Um Max und Vanessa hochleben zu lassen, wird eine Verlobungsfeier geplant, aber Gerry und Shirin werden von der Polizei aufgehalten. Alexandra will Christoph weiter um den Finger wickeln und bittet ihn, ihr das gesamte "Fürstenhof"-Gelände zu zeigen. Bei ihrem Ausflug zu den Romantikhütten schwelgen die beiden in Erinnerungen, was Alexandra nutzt, um Christoph den Verkauf seiner "Fürstenhof"-Anteile schmackhaft zu machen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Obwohl die Erinnerung an den toten Dealer ihr keine Ruhe lässt, zwingt sich Sina zurück in die Praxis. Das kann nicht gut gehen. Corinna kehrt vom Besuch bei ihrer Tante Lulu zurück und ist glücklich, wieder bei Chris zu sein. Die beiden können es kaum erwarten, ihre Versöhnung zu feiern. Ringo und Cecilia lehnen Easys Vorschlag, das Kind gemeinsam aufzuziehen, rundheraus ab. Zumindest Ringo jedoch kommt bald schon ins Nachdenken. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Trotz der drohenden Konsequenzen ist Simone hin- und hergerissen, ob sie Chiara das Training für die EM zumuten kann. Wie wird sie entscheiden? Nachdem Gieses Scherge mutig in die Flucht geschlagen wurde, wähnt sich Justus in trügerischer Sicherheit, denn Giese gibt noch lange nicht auf. Als Isabelle eine Möglichkeit findet, Leylas Verdienstausfall auszugleichen, zieht Yannick daraus falsche Schlüsse für ihre Beziehung. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Katrin weiß beim besten Willen nicht, wie sie Tobias' Geschenk bewerten soll und gibt ihm die Chance, ihr die Sache zu erklären. Die Freunde können nicht fassen, was mit Tuner passiert ist. Tuner hingegen ist der ganze Rummel um seine Person ziemlich unangenehm. Für ihn steht eines fest: Er macht weiter "business as usual".