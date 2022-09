"Sturm der Liebe": Erik (r.) lässt seine Wut über die fristlose Kündigung an Paul aus.

Erik wird in "Sturm der Liebe" fristlos gekündigt. In "Alles was zählt" gestehen Imani und Deniz sich ihre Liebe. Bei "GZSZ" hat Maren eine Idee, wie das Mauerwerk doch noch gerettet werden könnte.