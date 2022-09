Alexandra macht Christoph in "Sturm der Liebe" ein Geständnis. Leyla muss sich in "Alles was zählt" eingestehen, wie sehr sie ihren Kader vermisst. Bei "GZSZ" fürchtet John, einen Hörsturz erlitten zu haben,

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Nachdem Christoph klar wird, dass Alexandra versucht hat, ihn auszunutzen, zieht er sich zurück. Daraufhin tritt Alexandra die Flucht nach vorne an: Sie gesteht Christoph, dass sie mit dem Plan, einen Teil des "Fürstenhofs" in Luxus-Appartements umzubauen, hergekommen ist. Jedoch ist Alexandra bewusst geworden, wie wichtig Christoph für sie ist. Nach seiner Nachtschicht ist Alfons müde und versucht auf Vanessas Rat hin, mit Ohrstöpsel schlafen zu gehen. Leider hört er deshalb nicht, wie ihn Hildegard noch auf den Besprechungstermin mit dem Pfarrer für die Hochzeit hinweist. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Paco kann seine Schuldgefühle vor Nika nicht ganz verbergen. Irritiert von seinem merkwürdigen Verhalten, beginnt sie sicher Geglaubtes in Frage zu stellen. Benedikt will seinen Alltag unbeeindruckt von den jüngsten Ereignissen fortsetzen. Bis er erkennt, dass manche Verluste mehr schmerzen als andere. Cecilia trifft das katastrophale Ende des Baby-Testlaufs hart. Steht damit ihre Entscheidung, ihr Baby nicht zu kriegen, fest? 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Maximilian unterstützt Nathalie, die in Gieses Büro nach Hinweisen auf Gieses Pläne sucht, während Justus sich vergeblich bemüht, Giese abzulenken. Leyla muss sich eingestehen, wie sehr sie ihr Zuhause und ihren Kader vermisst. Lucie kommt dank Balians Coaching zu einer Entscheidung, was sie sich für ihre Zukunft wünscht und setzt alles daran, direkt durchzustarten. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Johns Stresslevel kurz vor dem Festival ist hoch. Scheinbar legt sich das auch auf seine Ohren. Maren überredet ihn, das von einem Arzt abklären zu lassen, denn mit einem möglichen Hörsturz ist nicht zu spaßen. Nun kann auch John nicht mehr verhehlen, dass er sich Sorgen macht. Michi tut sich schwer, Tobias sich selbst zu überlassen. Umso weniger kann er nachvollziehen, wie scheinbar ungerührt Katrin damit umgeht. Aber das Gegenteil ist der Fall.