15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Henning versucht Nina klarzumachen, dass er nichts mit Constanzes Nachforschungen über sie zu tun hat. Als ihm Nina weiterhin nicht glauben will, stellt Henning Constanze zur Rede und verlangt von ihr, die Situation zu klären. Ihrem Cousin zuliebe will sich Constanze entschuldigen, jedoch macht ihr Nina Vorhaltungen. Während Michael und Carolin ihre Verlobung feiern, begreifen Max und Vanessa, wie kostenintensiv ihre Hochzeit wird. So schlägt Max Michael eine Doppelhochzeit vor, als dieser ihm von seiner Verlobung erzählt. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Die Schillerallee nimmt bei einer ganz besonderen Trauerfeier Abschied von einem geliebten Familienmitglied. Eigentlich will Paco der Beerdigung aus Schuldgefühl fernbleiben, aber für ihn ist dort eine ganz besondere Rolle vorgesehen. Als Vivien das Babysitting von Maja und Amelie über den Kopf zu wachsen droht, kommt unerwartet die Rettung - ausgerechnet von der letzten Person, die Vivien gerade sehen will. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Als Giese die Steinkamps erpresst, steht nicht nur Chiaras EM-Lauf auf der Kippe. Nathalie sorgt sich um Maximilian, der etwas über Gieses Machenschaften in Erfahrung bringen wollte, und bringt sich dadurch selbst in Gefahr. Imani ist überglücklich, als sich eine Möglichkeit abzeichnet, dass sie vielleicht bald schon als Ärztin in Deutschland arbeiten kann. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Als Jessi mit Toni verabredet ist, fällt ihr Philip ins Auge. Nicht nur, dass er verdammt gut aussieht, er ist auch noch Chefarzt. Doch er enttäuscht leider in der B-Note. Moritz findet Gefallen an den Vorzügen des "Modellebens". Sunny und Emily können es wiederum kaum glauben, als sich der berühmteste Moderedakteur Deutschlands ankündigt, der sich nicht nur für die Vleder BAG-Taschen interessiert.