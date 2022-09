In "Rote Rosen" tröstet Nici Finn, der von seinem Vater enttäuscht ist. Josie freut sich in "Sturm der Liebe" über Leons Unterstützung. In "Alles was zählt" fliegt Nathalie vor Giese auf.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Finn ist zutiefst von seinem Vater enttäuscht und kann sich nicht auf sein Staatsexamen konzentrieren. Nici versucht, ihn zu trösten. Bernd bemüht sich indessen, an Finn heranzukommen, und möchte mit ihm reden. Aber Finn weist ihn zurück - er soll sich aus seinem Leben raushalten. Amelie ist wütend, dass Philip Charlotte nicht geküsst hat. Carla macht ihm klar, dass er ehrlich mit Charlotte reden soll. Philip überwindet sich und spricht Klartext mit ihr - Charlottes Herz ist gebrochen. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Obwohl Josie zunächst von Yvonne und Erik enttäuscht ist, zeigt sie Verständnis für ihr Handeln und verzeiht ihnen. Trotz der Versöhnung ist Josie weiterhin von der Situation überfordert und freut sich, dass Leon sie auffängt. Als dieser ihr bei der Ideenfindung für eine neue Pralinenkreation hilft, hat Josie das Gefühl, dass der Zeitpunkt endlich richtig ist. Um Josie weiter finanziell im Café unterstützen zu können, sucht Erik einen neuen Job. Dazu springt er über seinen Schatten und bittet Robert, ihm die freigewordene Stelle an der Bar zu geben. Um Christoph in der Entscheidung zu übergehen, wendet Robert sich an Alexandra, welche in Erik ihre Chance wittert. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Paco ist getroffen, als Nika ihm nicht verzeihen kann. Aber auch sein eigenes Gewissen wendet sich unerbittlich gegen ihn. Wie wird die Schillerallee auf die Wahrheit reagieren? Cecilia gerät in das Dilemma, zwischen Schwangerschaftsabbruch oder Praktikumsantritt entscheiden zu müssen. Als sie bemerkt, dass ihr Umfeld sie stark beeinflussen will, wächst ihr alles über den Kopf. Benedikt ist froh, als er einen neuen Polier findet. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Nathalies doppeltes Spiel fliegt vor Giese auf. In blinder Wut ist er bereit, zum Äußersten zu gehen! Chiara steckt all ihre Emotionen in eine überwältigende EM-Kür. Imani ist bereit, sich damit abzufinden, nicht mehr als Ärztin arbeiten zu können. Doch Finn sieht, wie sehr sie für den Beruf brennt, und will nicht aufgeben.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Moritz lässt keinen Zweifel daran, dass er Timothys unmoralisches Angebot verachtet und ihm die Lust auf die Branche vergangen ist. Sunny und Emily sind sich einig: Moritz' Talent darf nicht unbeachtet bleiben. Jessi nimmt Tuner ins Visier: Als sie mitbekommt, dass er zu einer Wohnungsbesichtigung geht, taucht sie "zufällig" dort auf, fädelt ein Gespräch ein und lässt zufällig ein Erinnerungsstück liegen. Aber Tuner scheint nicht zu reagieren.