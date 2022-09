"GZSZ": Toni (r.) weiß nicht, was sie von dem Jobangebot aus New York halten soll.

In "Rote Rosen" hat Hendrik Angst, dass Annemarie ihm die Kinder wegnehmen könnte. Jakob findet in "Unter uns" heraus, dass Antonia eine Lügnerin ist. In "GZSZ" bekommt Toni ein Jobangebot aus New York.