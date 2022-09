In "Rote Rosen" erfährt Malte geschockt, dass Petrov ihn immer noch verfolgt. Lulu hilft Benedikt in "Unter uns", als der ein extravagantes Köln-Souvenir braucht. In "Alles was zählt" legt sich Imani wegen einer Patientin mit Dr. Bach an.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Malte vermutet Petrov hinter dem Einbruch in der Spedition. Der Verdacht erhärtet sich als Dörte den Täter identifiziert, es ist Petrovs Schließer. Malte wird geschockt klar: Petrov ist noch hinter ihm her. Hendrik sagt Annemarie, dass sie das Aufenthaltsbestimmungsrecht haben kann. Sie wirft ihm Kindesentführung vor und droht, ihn dieselbe Verlust-Angst spüren zu lassen. Britta und Henrik sorgen sich: Wird sie das alleinige Sorgerecht fordern? Doch Annemarie beruhigt sich und bietet ihm das gemeinsame Aufenthaltsbestimmungsrecht an. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Die Konkurrenzsituation zwischen Josie und Leon ist für beide schwieriger als gedacht. Da Josie Angst hat, in eine Beziehungskrise zu schlittern, fädelt Yvonne einen Karaoke-Abend für die beiden ein, damit sie mehr Zeit miteinander verbringen können. Eigentlich freut sich Christoph, seinen alten Freund Markus am "Fürstenhof" begrüßen zu dürfen, und schiebt seine Gefühle für Alexandra beiseite. Doch als Markus erwähnt, dass Christophs damaliger Weggang ihn und Alexandra zusammengebracht hat, ist Christoph verletzt. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Tobias nimmt es locker, als er Viviens Namen vergisst. Als die allerdings davon erfährt und Tobias auch noch zerstreut wirkt, läuten bei ihr alle Alarmglocken. Cecilia wird von Corinna aufgefangen, die auch Easy die traurige Kunde bringt. Bei allem Schmerz finden die beiden Trost beieinander. Lulu kommt Benedikt zur Hilfe, als der ein extravagantes Köln-Souvenir braucht. Was es mit ihrem Unikat auf sich hat, braucht der ja nicht zu wissen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Maximilian und Justus wollen Giese weiter in die Knie zwingen. Imani legt sich wegen einer Patientin mit Dr. Bach an. Geschockt erfährt sie, dass sie damit ihre Zukunft als Ärztin in Gefahr gebracht hat. Lucie kommt darauf, warum Isabelle Leyla ausnutzt. Sie schafft es, ein ehrliches Gespräch mit ihr zu führen, und bietet Hilfe an. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Katrin hofft, Tobias endlich zu erreichen und tatsächlich scheint es, als würde er zur Besinnung kommen. Doch plötzlich weist er Katrin schroff zurück und macht ihr gegenüber vollkommen dicht. Moritz erfährt, dass er für ein Shooting gebucht wurde. Während er sich freut, erhalten Yvonne und Gerner ein eigenwilliges Geschenk aus Brasilien. Ein Tee, der aphrodisierend wirkt. Dummerweise gerät dieser kurz vor dem Shooting in Moritz' Hände.