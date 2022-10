In "Sturm der Liebe" verliert Carolin die Beherrschung. Chris sorgt sich in "Unter uns" um Matteo, der Geheimnisse vor ihm hat. Bei "GZSZ" weiß Moritz nicht, ob er mit dem Modeln weitermachen soll.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Sandra schwirrt der Kopf: Mathias besitzt einen Originalschläger von Boris Becker. Nur Zufall? Oder könnte er tatsächlich Nicis Vater sein? Als Finn die Tennistasche mit dem Becker-Schläger zur Polizei bringt, entdeckt Sandra einen alten Mitgliedsausweis in der Seitentasche - mit ihrem "Boris Becker" von damals auf dem Foto. Darunter der Name: Mathias Wilke - sie ist wie erstarrt. Malte ist angefixt: Anette nimmt an einem Golf Cup teil und er möchte auch antreten. Er bittet Hendrik um die Aufnahme in den Gentlemen's Club. Doch das ist kompliziert. Schließlich kann er Brigit überreden, für das Hotel am Turnier teilzunehmen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Weil Vanessa Michael darum bittet, zwischen ihr und Carolin zu vermitteln, lockt Michael Carolin unter einem Vorwand an den See, wo Vanessa auf sie wartet. Obwohl Carolin Vanessa zunächst abblockt, lässt sie sich zu einer Bootsfahrt überreden. Doch mitten auf dem See kommt es zu einem ungewollt nahen Moment und Carolin verliert die Beherrschung. Um Christoph zu überzeugen, gesteht ihm Alexandra den wahren Grund, warum die Schwarzbachs auf den Verkauf des "Fürstenhof"-Ostflügels drängen: Sie wollen den Gewinn nicht in den Umbau investieren, sondern ihre gefälschten Bilanzen ausgleichen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bambi will seine verbleibenden Tage mit der Familie auskosten. Er scheut keine Mühen, um langgehegte Wünsche seiner Liebsten zu erfüllen. Sina und Amelie sind überwältigt. Chris ist betroffen, als sein Sohn Matteo ihm ausweicht und ihn auch noch anlügt. Den Eltern kommt ein unguter Verdacht, was dahintersteckt. Theo ist alarmiert, als Paula zum Einstand in der WG kochen will. Tatsächlich kommt es zur Katastrophe - nur ist nicht Paula schuld.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny wird durch Nathalies Reaktion auf Justus in ihrer Sorge bestärkt, dass etwas nicht stimmt. Einfühlsam gräbt sie bei Justus nach der Wahrheit. Imanis Sorge, dass sie in der Prüfung an Dr. Bach scheitern könnte, wird von Finn arglos abgetan. Plötzlich bietet er ihr sogar Hilfe an. Isabelle will Yannick beweisen, dass sie anpassungsfähig und lustig sein kann und plant einen Familien-Abend. Allerdings läuft es anders als geplant.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin fühlt sich einsam und gibt sich einen Ruck, etwas mit ihren Freundinnen zu unternehmen. Der gemeinsame Nachmittag läuft gut, bis Jessica sich dazugesellt. Moritz fragt Michi um Rat, ob er sich auf das Modeln oder seine Ausbildung konzentrieren soll. Um seinen Sohn nicht vor den Kopf zu stoßen, flüchtet sich Michi in Phrasen, woraufhin Moritz sich nicht ernstgenommen fühlt.