"Sturm der Liebe": Shirin (r.) vertraut sich Valentina in ihrer Sorge an.

In "Sturm der Liebe" macht sich Shirin Vorwürfe wegen ihrer Beteiligung an Helenes Unfall. Ringo bekommt in "Unter uns" Evas wertvollen USB-Stick in die Finger. In "Alles was zählt" lässt sich Jenny zum Schein auf Axel Schwarz ein.