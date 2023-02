"Alles was zählt": Jenny weiht den besorgten Justus nicht in ihre Pläne ein.

In "Sturm der Liebe" erhält Erik ein unmoralisches Angebot. Jenny versucht in "Alles was zählt", hinter Axels Pläne gegen ihre Familie zu kommen. Bei "GZSZ" legt sich Laura ins Zeug, um an Johannas Geld zu kommen.