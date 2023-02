Bernd gesteht Finn in "Rote Rosen", dass er noch Gefühle für Sandra hat. In "Unter uns" verliert Eva Utes Freundschaft. Später kommt Sunny in "GZSZ" nicht mehr mit Lauras manipulativer Art klar.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Finn ahnt, dass sein Vater noch Gefühle für Sandra hat und spricht ihn darauf an. Zuerst kann Bernd seine Gefühle nicht zugeben. Aber dann gesteht er Finn die Wahrheit und gibt zu, dass er nicht weiter weiß. Malte hat einen Lauf: Er kann Hendrik das Beweis-Handy abschwatzen und vernichten. Dann gelingt es ihm, Dorado-Chef Hansen zu überzeugen, für seine Aufnahme in den Gentlemen's Club zu stimmen. Das bringt Anette in Bedrängnis - sie hat bei Hansens Frau vorgegeben, Louis sei ihr Sohn. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Nach Carolins Ansage fühlt Max bei Vanessa nach, ob sie ohne ihn wirklich glücklicher wäre. Als sie das verneint, erteilt Max Carolin eine Abfuhr und Carolin muss sich fragen, ob sie vielleicht zu egoistisch war. Valentina möchte Michael aus dem Weg gehen und verhält sich ihm gegenüber ziemlich abweisend, worüber Michael sich wundert. Doch dann werden ausgerechnet die beiden über Nacht im Bootshaus eingesperrt. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Eva triumphiert, als sich Benedikt ihrer Gegenerpressung beugt. Dieser Triumph kostet sie allerdings Utes Freundschaft. Tobias hofft, dass der unwillkommene Überraschungsbesuch seiner Schwiegermutter immerhin das heikle Schwangerschaftsthema verdrängt. Chris und Corinna wollen mit dem Gewinnerlos ihre Silberhochzeitspläne verwirklichen, müssen aber erkennen, dass sie nicht vom Schicksal beschenkt wurden. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Isabelle kämpft mit ihren Eifersuchtsdämonen. Als ihr Freund Yannick sich gleich nach der Operation zu Nele begibt, reagiert Isabelle verunsichert. Simone ist überglücklich, dass ihr Kader doch zu ihr steht - jetzt muss sie nur noch einen vernünftigen Weg finden, ihren zerstörten Ruf wieder herzustellen. Gabriel wird klar, dass er nicht länger vor den Nachwehen seiner vergangenen Liebe flüchten kann. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Laura erklärt John und der Crew, dass sie die angeblichen Schutzgelderpresser ausgezahlt hat. Während Laura derweil auch Yvonnes Zuwendung genießt, hat Sunny sichtlich Mühe, Lauras manipulatives Spiel zu ertragen. Obwohl Nina und Carlos gut vorbereitet sind, scheint der Kunde wenig begeistert. Als Nina das Gefühl bekommt, dass er abspringt, setzt sie sich über Katrin hinweg und pitcht mit Carlos zusammen ihr abgesägtes Projekt.