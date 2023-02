"Sturm der Liebe": Shirin teilt Gerry mit, dass sie trotz des größeren Risikos die künstlichen Transplantate will.

Shirin entscheidet sich in "Sturm der Liebe" für eine riskante Hornhaut-Transplantation. In "Unter uns" formuliert Theo seine Gefühle für Cecilia in einem Liebesbrief. Bei "GZSZ" lässt Nina ihrem Ärger über Katrin freien Lauf.