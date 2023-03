Vanessa muss sich in "Sturm der Liebe" eingestehen, noch Gefühle für Max zu haben. In "Alles was zählt" erkennt Yannick, dass Nele in ihm mehr sieht als einen Freund. Bei "GZSZ" organisiert Philip für Sunny ein Zocker-Turnier.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Gunter überwindet sein Misstrauen gegenüber Marvin und bietet ihm Unterschlupf und Frühstück an. Als Marvin behauptet, Dörte schulde ihm noch Geld, wirft Gunter ihn raus. Nach einem Telefonat mit Merle muss Gunter aber einsehen, dass er Marvin Unrecht getan hat. Wie soll er ihn jetzt wiederfinden? Amelie kann es nicht fassen, dass sie nicht mit dem reichen Investor Leif Adler im Bett war, sondern "nur" mit dem sympathischen Zimmermann Jorik. Sie ist extrem genervt, dass ihr der Investor durch die Lappen gegangen ist. Gunter ist auch nicht begeistert. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Für einen kurzen Moment genießt Vanessa den Kuss. Doch zu Max' Enttäuschung macht sie ihm sogleich entschieden klar, dass sie mit Carolin glücklich ist. Um ihr schlechtes Gewissen Carolin gegenüber zu beruhigen, gesteht sie ihr den Kuss und gibt zu, noch Gefühle für Max zu haben. Michael erfährt von Valentina, dass Robert ihn bei der Krankenhausleitung angeschwärzt hat. Wütend stellt er Robert zur Rede und es kommt zu einem Streit, den Werner beendet, indem er die beiden zu einer Aussprache verdonnert. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Benedikt versucht, Ute aufzufangen, doch die kann seinen folgenschweren Fehler nicht verzeihen. Matildas Verlust bleibt nicht der einzige, den Ute verkraften muss. Als Cecilia sich endlich gewappnet fühlt, Theo ihre Gefühle zu gestehen, macht ein schreckliches Ereignis ihrem Liebesgeständnis einen Strich durch die Rechnung. Überfordert verschließt Chris sich vor der Welt und so ist es an Lulu, Cecilia die furchtbare Nachricht zu überbringen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Jenny und Justus glauben, Axel Schwarz mit Jennys und Kilians gewagtem Coup endlich ausgehebelt zu haben. Aber auch dieser war nicht untätig. Simone enttäuscht Chiara und Leyla, als sie nur Chiara ins Leistungszentrum schickt. Schließlich fügen sich beide ihrem Schicksal. Yannick will nicht wahrhaben, dass Nele in ihm mehr sieht als einen Freund. Nele aber zeigt es ihm schließlich mehr als deutlich. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Philip erkennt, dass Sunny Ablenkung braucht und organisiert ein Zocker-Turnier mit ihren Freunden in der Krankenhaus-Lounge. Sunny genießt es, für ein paar Stunden nicht an ihre Krankheit zu denken. Die Realität holt sie schnell ein. Jessica ist erleichtert, als Tuner ihr am nächsten Morgen das Gefühl gibt, nach vorn schauen zu können. Diesmal hat Tuner ihr etwas vorgespielt.