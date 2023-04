"Alles was zählt": Kim (l.) stürzt sich angefixt in die kreative Arbeit und nimmt bei Jenny Maß.

In "Rote Rosen" beendet Amelie ihre Affäre mit Jorik. Alexandra ist in "Sturm der Liebe" nicht von ihrem Rachefeldzug abzubringen. Bei "Alles was zählt" versucht Kim tapfer, Job und Familie unter einen Hut zu bringen.