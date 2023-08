"Rote Rosen": In seiner Sorge um Henni (M.) geht Jorik (r.) Amelie unfair an.

In "Rote Rosen" gerät Jorik mit Amelie in Streit. Nicole ist in "Sturm der Liebe" kurz davor, das "Café Liebling" aufzugeben. In "Alles was zählt" schafft es Ben, Kims Modenschau zu retten.