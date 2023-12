Am zweiten Weihnachtsfeiertag schippert "Das Traumschiff" zum US-Bundesstaat Utah - ja, das geht. Für besonderen Spaß sorgen dabei Harald Schmidt und Ingolf Lück als konkurrierende Hypochonder.

Keine einfache Aufgabe wartet am zweiten Weihnachtsfeiertag in "Das Traumschiff: Utah" (26.12., 20:15 Uhr, ZDF) auf Hoteldirektorin Hanna Liebhold (Barbara Wussow, 62) und insbesondere auch auf Dr. Jessica Delgado (Collien Ulmen-Fernandes, 42). Denn neben Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle (Harald Schmidt, 66) ist mit Jens Kessler (Ingolf Lück, 65) ein weiterer Hypochonder an Bord.

Sowohl große Teile der Crew als auch die Fans der TV-Reihe kennen letzteren bereits aus der diesjährigen Oster-Episode "Das Traumschiff: Vancouver" (April 2023). Die Szenen, in denen Schifferle und Kessler sich ein erbittertes Battle um die Aufmerksamkeit der Schiffsärztin liefern, gehören zu den komödiantischen Highlights dieser Folge.

Kai Pflaume als Highway Patrol Sheriff

Ebenfalls unterhaltsam ist Moderator Kai Pflaume (56), der es auch in die neueste "Traumschiff"-Episode geschafft hat. Erst kaum zu erkennen, sorgt er als Highway Patrol Sheriff Steve McCrown dann allerdings mehr für Unsicherheit als Sicherheit...

Wolfgang Fierek in seinem Element

Sehr passend gecastet ist im Übrigen auch Wolfgang Fierek (73) als Stefan Fieringer, mit dem Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth, 59) und Kreuzfahrtschiffkapitän Max Parger (Florian Silbereisen, 42) im Rahmen einer Motorradtour den US-Bundesstaat Utah erkunden. Auch im realen Leben kann man bei dem Ottobrunner Schauspieler "USA-Harley-Touren" buchen, wie auf seiner Homepage zu lesen ist. Im kommenden Jahr plant er die beiden Reisen "Santa Fe Trail" und "Western Diamond Tour".

Apropos mitten in den USA, der "Traumschiff"-titelgebende US-Binnenstaat Utah liegt nicht wirklich an einer schiffbaren Küste. Auf den entsprechenden Kommentar eines Passagiers zu Beginn des Films - "Da bin ich ja mal gespannt, wie wir mit dem Ding [Kreuzfahrtschiff, Red.] nach Utah kommen" - klärt die Hoteldirektorin freundlich auf: "Wir starten von Los Angeles aus und dann fliegen wir weiter nach Utah."