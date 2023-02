Ab 1. März sucht David Jackson als 13. "Bachelor" im TV nach der großen Liebe. Dank der Show haben bereits einige Paare zueinander gefunden - während oder auch nach der Teilnahme.

Fans der Kuppelshow "Der Bachelor" mussten sich in diesem Jahr etwas länger gedulden. Starteten die bisherigen Staffeln stets im Januar, geht der neue Rosenkavalier David Jackson (32) in diesem Jahr ab 1. März um 20:15 Uhr auf RTL (oder via RTL+) auf Liebessuche. Sein Vorgänger Dominik Stuckmann (31) hat 2022 bewiesen, dass diese Suche erfolgreich sein kann. Mit Gewinnerin Anna Rossow (34) ist er seit über einem Jahr zusammen.

Falls es für Jackson als "Bachelor" mit der Liebe nicht klappen sollte, könnte er aber innerhalb des Show-Universums noch fündig werden. Einige ehemalige Teilnehmende haben sich erst nach "Der Bachelor" oder "Die Bachelorette" gefunden.

Finalshow brachte das Happy End

Oftmals werden Paare, die gemeinsam aus dem Finale von "Der Bachelor" oder "Die Bachelorette" hervorgehen, belächelt. Denn viele Beziehungen überlebten in der Geschichte der Sendung nicht lange nach Drehschluss. In den vergangenen Staffeln bewiesen einige Pärchen jedoch auch das Gegenteil. Aktueller Beweis für den Erfolg der Show sind der "Bachelor" des vergangenen Jahres Dominik Stuckmann und Anna Rossow. Sie sind mittlerweile zusammengezogen.

Beim weiblichen Pendant "Die Bachelorette" galten Anna Hofbauer (34), die Junggesellin aus dem Jahr 2014, und ihr Auserwählter, Marvin Albrecht (34), lange Zeit als absolutes Traumpaar. Die Beziehung ging nach drei gemeinsamen Jahren in die Brüche. Nach wie vor verliebt sind die "Bachelorette" aus 2022 Sharon Battiste (31) und Gewinner Jan Hoffmann (31). Seit dem Finale ist das Paar glücklich miteinander und teilt dieses Glück auch regelmäßig in den sozialen Medien.

Auch der zweite Platz kann für Liebesglück sorgen

"Bachelor" Niko Griesert (32) fand in der Show ebenfalls die Liebe - machte allerdings zuvor mit seiner Unentschlossenheit auf sich aufmerksam. Im Verlauf der Staffel war er zwischen Mimi Gwozdz (27) und Michèle de Roos (28) hin- und hergerissen. Zwar entschied er sich im Finale für Mimi, kam aber kurze Zeit später doch mit Michèle zusammen. Das Paar war bis zur Trennung im Sommer 2022 über ein Jahr glücklich liiert. Sie sind weiterhin gute Freunde - ein Liebescomeback sei nicht ausgeschlossen.

Dass für ein Happy End nicht die letzte Rose entscheidend sein muss, beweisen auch Johannes (35) und Jessica Haller, ehemals Paszka (32). 2017 entschied sich die damalige "Bachelorette" im Finale gegen Haller und für dessen Konkurrenten David Friedrich (33). Die Beziehung hielt nur wenige Monate. Haller hingegen fand ein Jahr nach der Show durch "Bachelor in Paradise" zu Ex-"Bachelor"-Kandidatin Yeliz Koc (29). Sie führten bis Anfang 2020 eine On-Off-Beziehung. Im Sommer desselben Jahres näherten sich Paszka und Haller wieder an. Mittlerweile sind sie verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter.

Im "Bachelor"-Universum neu verliebt

"Bachelor" Sebastian Pannek (36) gab 2017 seine letzte Rose an Clea-Lacy Juhn (31), ihre Liebe zerbrach nach rund anderthalb Jahren. Doch Pannek hat mittlerweile mit einer anderen Dame aus dem "Bachelor"-Universum sein großes Glück gefunden. 2020 heiratete er Angelina Pannek (31), ehemalige Heger. Sie stand 2014 im Finale mit Christian Tews (42), ging jedoch leer aus. 2016 war sie kurz mit Leonard Freier (38), "Der Bachelor" 2016, liiert. Mit dem dritten Rosenkavalier hat es nun geklappt. Die Panneks wurden im Sommer 2020 und Herbst 2022 Eltern eines Sohnes und einer kleinen Tochter.

Nik Schröder (33), dem Drittplatzierten der "Bachelorette"-Staffel 2017, erging es ähnlich. Seit 2018 heißt die Frau an seiner Seite Jessi Cooper (28), bekannt aus der "Bachelor"-Staffel mit Daniel Völz (37). Schröder und Cooper heirateten im September 2019 und sind mittlerweile Eltern einer gemeinsamen Tochter.

Erst vor Kurzem fanden ein Ex-"Bachelorette"-Gewinner und eine Ex-"Bachelorette" zusammen. Zwischen Leander Sacher (25) und Maxime Herbord (27) hat es gefunkt. Sacher hatte 2020 noch das Herz von Herbords Vorgängerin Melissa Damilia (27) erobert. Im Januar 2022 gab das Paar seine Trennung bekannt. Maxime Herbord ging 2021 als "Bachelorette" ohne eine Beziehung aus der Sendung. Im Dezember 2022 bestätigte sie dann die Liebe zu Sacher auf Instagram.

Neues Glück im Paradies?

Wer nach der Teilnahme an "Der Bachelor" oder "Die Bachelorette" weiterhin Single ist, braucht nicht zu verzagen. RTL bietet den Ex-Kandidatinnen und -Kandidaten seit 2018 bei "Bachelor in Paradise" eine zweite Chance. Und das teils mit großem Erfolg.

Marco Cerullo (34) etwa wollte 2017 das Herz von Jessica Paszka erobern, fand seine Traumfrau aber schließlich 2019 in der Ablegershow. Er verguckte sich in Christina Grass (33), die 2019 um die Rosen von Andrej Mangold (36) buhlte. Das Paar verlobte sich Anfang 2020, gab noch im selben Jahr die Trennung bekannt und überraschte Mitte Januar 2021 dann mit einem Liebes-Comeback.

Für Serkan Yavuz (29) galt wohl die Regel "Aller guten Dinge sind drei". 2019 buhlte er zuerst um die Gunst von "Bachelorette" Gerda Lewis (30), doch scheiterte. Im gleichen Jahr lernte er bei "Bachelor in Paradise" Carina Spack (26) kennen und lieben. Die Beziehung hielt bis Herbst 2020. 2021 versuchte es der Regensburger ein zweites Mal im Paradies und lernte dort Samira Klampfl (29) kennen. Es funkte zwischen Yavuz und Klampfl und sie verließen die Sendung als Paar. Damit nicht genug: Sie sind mittlerweile zusammengezogen und sind Eltern des ersten "Bachelor in Paradise"-Babys.

Aus der "Bachelor in Paradise"-Staffel aus dem Jahr 2022 gingen gleich drei Paare hervor, die bis heute glücklich zusammen sind: Jana-Maria Herz (30) und Umut Tekin (25), Michi Bauer (31) und Lara Honner (24) sowie Yannick Syperek (28) und Mimi Gwozdz.