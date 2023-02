Unternehmerin Judith Williams wird bei "Die Höhle der Löwen" eine Pause einlegen. Bei den Dreharbeiten zu Staffel 14 und 15 ist die TV-Löwin aus familiären Gründen nicht dabei.

Judith Williams (51) wird als Investorin der VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen" pausieren. Das gab die Unternehmerin in einem langen Instagram-Post bekannt, in dem sie auch den familiären Grund dafür verriet: "Gibt es einen schöneren Grund, um bei 'DHDL' zu pausieren, als Seite an Seite für seine Mutter da zu sein? Aus meiner Sicht nicht."

Weiter erklärt die 51-Jährige, die im vergangenen Januar um ihren an Alzheimer erkrankten Vater trauern musste: "Wir alle haben so um Mama gekämpft und uns gleichzeitig von Papa verabschieden müssen. Und dann schließt du Frieden und weißt, es war seine Zeit. Mamas Zeit ist es noch nicht. [...] Wir gehen einen Weg, den viele gehen müssen, den Kampf mit Krebs. Wir schauen uns in die Augen, ohne Worte, wir sind ein Team." An ihre Mutter gewandt schreibt sie: "Meine Schwestern und ich, wir sind in größter Liebe da für dich, Mama, jetzt und immer. Es sieht gut aus und wir freuen uns über jede Stunde, die wir deine weise und liebevolle Stimme hören."

Williams' Pause aufgrund der Krebserkrankung ihrer Mutter hat der Sender VOX bereits bestätigt. Bei den aktuell laufenden Dreharbeiten zu Staffel 14 und 15 (Ausstrahlung im Herbst 23/Frühjahr 24) sei die TV-Löwin nicht dabei, heißt es auf "VOX.de". Im Frühjahr 2023 soll die 13. Staffel "Die Höhle der Löwen", bei der Williams noch mit von der Partie ist, an den Start gehen.

Weiterer Löwe pausiert

Zuletzt hatte der ehemalige Rennfahrer Nico Rosberg (37) eine Pause bei "Die Höhle der Löwen" angekündigt. Bei Instagram erklärte der Ex-Formel-1-Star ebenfalls den Grund: "Ich möchte mich wirklich voll konzentrieren auf die vielen nationalen und internationalen Start-ups, in denen wir schon investiert sind."

Eine VOX-Sprecherin erklärte zu seinem Abschied: "Wir danken Nico Rosberg für fünf tolle Staffeln 'Die Höhle der Löwen' und wünschen ihm jetzt erstmal viel Erfolg bei seinen anstehenden Projekten." Eine Rückkehr lässt sie zudem offen. "Und wer weiß: einmal Löwe, immer Löwe - vielleicht stößt er in einer der folgenden Staffeln ja auch nochmal zum Löwen-Rudel dazu."