Mit der australischen Kultserie "Nachbarn" (Originaltitel: "Neighbours") ist vor rund vier Monaten eine der langlebigsten TV-Produktionen der Welt zu Ende gegangen - eigentlich. Denn inzwischen wurde bekannt, dass die Serie, die im Juli nach 37 Jahren, 38 Staffeln und fast 9.000 Episoden ihren Abschied feierte, doch fortgeführt wird. Die neue Heimat wird das kostenlose, stattdessen von werbeeinnahmen finanzierte Angebot Amazon Freevee sein, wie auf dessen offiziellen Twitter-Account mitgeteilt wurde.

Surprise! @neighbours has a new home on Amazon Freevee! Re-explore the lives, loves and challenges of your favourite residents from Ramsey Street. Thousands of iconic episodes and a brand-new series coming 2023! pic.twitter.com/Uya6Z02G8O

"Überraschung! 'Nachbarn' hat ein neues Zuhause bei Amazon Freevee", heißt es in dem Tweet, zu dem auch ein 30 Sekunden langes Announcement-Video veröffentlicht wurde, das berühmte Orte aus der Daily Soap zeigt. Schon im kommenden Jahr werde es demnach eine brandneue Staffel geben. Wer bislang noch keine Berührungspunkte mit "Nachbarn" hatte, könne zudem "Tausende ikonische Episoden" nachholen, die es dann ebenfalls kostenlos zum Bingen gibt.

Ein Clip auf dem Twitter-Account zur Serie zeigt derweil, wie die Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen auf die großartige Nachricht reagieren. Stefan Dennis (64), Alan Fletcher (65), Ryan Moloney (42), Jackie Woodburne (66) und viele mehr werden demnach ebenfalls zurückkehren.

Neighbours will return for a brand-new series next year exclusively on @AmazonFreevee, alongside thousands of episodes from previous seasons to stream as you please. 🎉 pic.twitter.com/1Qq2fIPgog