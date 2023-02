Im Mai findet wieder der Eurovision Song Contest statt. 2023 steht der Musikwettbewerb, der in diesem Jahr in Liverpool ausgetragen wird, unter dem Motto "United by Music".

Der Eurovision Song Contest (ESC) wird in diesem Jahr unter dem Slogan "United by Music (dt. "Vereint durch Musik") ausgetragen. Das haben die britische BBC und die Europäische Rundfunkunion (EBU) bekanntgegeben.

Never a more appropriate slogan this year 🇬🇧🇺🇦 https://t.co/2DlGqvVRGt — EBU (@EBU_HQ) January 31, 2023

Das Motto soll laut der britischen Rundfunkanstalt "die einzigartige Partnerschaft zwischen Großbritannien, der Ukraine und der Gastgeberstadt Liverpool" verdeutlichen. Zudem zeige es "die unglaubliche Kraft von Musik, die Gemeinschaften zusammenbringt" sowie den Kerngedanken des ESC, der konzipiert worden sei, damit Europa sich weiter annähere.

Dazu veröffentlichte die BBC das visuelle Konzept der Veranstaltung, das Herzen unter anderem in den Farben der ukrainischen Flagge (Blau und Gelb) zeigt. Niemals habe ein Slogan für den ESC besser gepasst als in diesem Jahr, hieß es von Seiten der EBU bei Twitter.

Darum findet der ESC 2023 in Großbritannien statt

Zwar richtet für gewöhnlich das Heimatland des Vorjahresgewinners den neuen Wettbewerb aus, schon 2022 war jedoch entschieden worden, dass es 2023 anders ablaufen wird. Die ukrainische Band Kalush Orchestra hatte im vergangenen Jahr gewonnen, wegen Sicherheitsbedenken und Planungsunsicherheit aufgrund des Krieges in der Ukraine wurde die Veranstaltung jedoch nach Großbritannien verlegt. Der Brite Sam Ryder (33) hatte 2022 den zweiten Platz belegt.

Das Finale des ESC 2023 steigt am 13. Mai in Liverpool. Die Halbfinals finden am 9. Mai und 11. Mai statt. Am heutigen Dienstagabend wird ausgelost, in welchem Halbfinale die Teilnehmerländer antreten werden. Die sogenannten Big Five - Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Großbritannien - sind stets für das Finale gesetzt. Daneben nimmt ebenso automatisch das Gastgeberland teil - in diesem Fall die Ukraine, auch wenn Liverpool die Austragung übernommen hat.

Wer fährt für Deutschland zum ESC?

Welcher Act Deutschland beim ESC vertreten wird, steht derzeit noch nicht fest. Die Entscheidung fällt in der Sendung "Eurovision Song Contest 2023 - Unser Lied für Liverpool", die das Erste am 3. März ab 22:20 Uhr zeigt. Die Show wird von Barbara Schöneberger (48) moderiert und wird zudem live auf ONE, in der ARD-Mediathek und auf "eurovision.de" übertragen.

Beim deutschen ESC-Vorentscheid werden Will Church (28), das Duo Frida Gold, Patty Gurdy (25), Trong (30), Lord Of The Lost, René Miller (28), Anica Russo (22) und Lonely Spring zu sehen sein. Über einen weiteren Act für den Vorentscheid entscheiden TikTok-Nutzerinnen und -Nutzer noch bis zum 3. Februar um 20:00 Uhr.