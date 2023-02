Keine Geringere als Oscarpreisträgerin Kate Winslet dreht derzeit fleißig in Wien. Die Produktion der neuen HBO-Miniserie "The Palace" hat offiziell begonnen.

Die Dreharbeiten zur neuen HBO-Miniserie "The Palace" von und mit Kate Winslet (47) haben begonnen. Laut Pressemitteilung ist die erste Station der Produktion Österreichs Hauptstadt Wien. Da die Serie von den Unruhen hinter den Palastmauern eines modernen europäischen Regimes handeln soll, wundert die Wahl des Drehortes nicht. Die Stadt ist für ihre architektonischen Bauwerke aus der Barockzeit bekannt. Auch das berühmte Schloss Schönbrunn soll dem österreichischen "Kurier" zufolge eine der Kulissen sein.

Unter anderem auf Instagram dürfen Fans zudem einen ersten Blick auf Winslets Rolle erhaschen. Zu sehen ist die Britin edel gekleidet in einem dunkelblauen Kostüm mit goldenen Verzierungen, ihre blonden Haare sind zu einer glatten Hochsteckfrisur gestylt. Winslet sitzt mit ernster Miene an einem polierten Holztisch, der in einem beeindruckenden Schlosssaal steht.

Auch Hugh Grant in "The Palace" zu sehen

Nach den Dreharbeiten in Wien soll es laut Mitteilung in England weitergehen. Regie führen Stephen Frears (81) und Jessica Hobbs (56). Neben Winslet sind unter anderem Matthias Schoenaerts (45), Guillaume Gallienne (50), Andrea Riseborough (41), Martha Plimpton (52) und Hugh Grant (62) in "The Palace" zu sehen. Kate Winslet fungiert zudem als ausführende Produzentin.

Für die Britin ist es bereits die vierte Zusammenarbeit mit HBO im Rahmen einer Miniserie: 2011 erschien "Mildred Pierce", für "The Mare of Easttown" erhielt sie 2021 den Emmy als "Beste Hauptdarstellerin". Zudem befindet sich derzeit mit der Romanadaption "Trust" noch eine weitere limitierte HBO-Serie mit Winslet in der Mache.