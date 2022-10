Superstar Henry Cavill steigt überraschend aus der populären Netflix-Serie "The Witcher" aus. Liam Hemsworth ersetzt ihn, und wird ab Staffel vier die Hauptfigur verkörpern.

Bei der populären Fantasy-Serie "The Witcher" steht eine bedeutende Änderung an: Hauptdarsteller Henry Cavill (39), der bislang die Titelfigur Geralt von Riva gespielt hat, steigt vor der gerade erst von Netflix bestätigten vierten Staffel aus. Der australische Darsteller Liam Hemsworth (32) übernimmt die Rolle. Hemsworth ist unter anderem aus der "Tribute von Panem"-Filmreihe bekannt. Cavill und Hemsworth bestätigten die überraschende Umbesetzung selbst auf Instagram.

So schrieb Serienstar Cavill: "[...] Ich werde mein Medaillon und meine Schwerter für Staffel vier niederlegen. An meiner Stelle nimmt der fantastische Mr. Liam Hemsworth den Mantel des Weißen Wolfs auf". Hemsworth bezeichnet seinen Rollenvorgänger als "einen unglaublichen Geralt", und fühlt sich geehrt, die Figur zu übernehmen. Gleichzeitig spricht der Star davon, angesichts von Cavills gelungener Darstellung vor keiner leichten Aufgabe zu stehen und "große Stiefel zu füllen" zu haben.

Die möglichen Gründe für Henry Cavills Ausstieg bei "The Witcher"

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Cavill als Superman ins DC-Filmuniversum zurückkehren wird. Auch im neuen Agenten-Actionfilm "The Ministry Of Ungentlemanly Warfare" von Regisseur Guy Ritchie (54) übernimmt er die Hauptrolle, wie erst gestern bekannt wurde. Das Branchenmagazin "Deadline" will von wohlinformierten Quellen erfahren haben, dass Cavill bei "The Witcher" lediglich einen "befristeten Vertrag" unterschrieben hatte. Nach drei Staffeln habe der Star nun das Gefühl gehabt, dass es an der Zeit sei weiterzuziehen. Auch der "anspruchsvolle Produktions-Zeitplan" der Serie "The Witcher", die in England entsteht, habe zu Cavills Entscheidung beigetragen.

Die dritte "The Witcher"-Staffel wird im Sommer 2023 auf Netflix erwartet

Der offizielle "The Witcher"-Twitteraccount von Netflix bestätigte die Umbesetzung ebenfalls - in einem Tweet, der im gleichen Atemzug die Verlängerung der Serie um eine vierte Staffel bekannt gibt. Cavills Co-Stars Anya Chalotra (26) und Freya Allan (21) haben laut "Deadline" ihre Verträge vor Staffel vier neu verhandelt und bleiben der Serie erhalten. Die dritte "The Witcher"-Staffel ist bereits abgedreht und befindet sich gegenwärtig in der Postproduktion. Die letzten Episoden mit Serienstar Cavill werden im Sommer 2023 auf Netflix erwartet. Zuvor startet am 25. Dezember mit "The Witcher: Blood Origin" eine Prequel-Miniserie zu "The Witcher" auf Netflix.

It’s official: The Witcher is returning for Season 4, and Henry Cavill will be handing his swords to Liam Hemsworth as the new Geralt of Rivia after Season 3. Welcome to the Witcher family, @LiamHemsworth!



Read more: https://t.co/ABQMdqkzXX pic.twitter.com/xyIaRBbiRT October 29, 2022

In der Fantasy-Serie "The Witcher" steht der bislang von Cavill verkörperte Monsterjäger Geralt von Riva im Mittelpunkt. In einer mittelalterlichen Fantasy-Welt voller Ungeheuer, Elfen, Zwerge und Drachen zieht Hexer Geralt als eine Art fahrender Ritter durch die Lande und erlebt dabei allerlei Abenteuer. Die Serie "The Witcher" basiert auf der Hexer-Saga des polnischen Autors Andrzej Sapkowski (74). Eine Videospiel-Serie zur Romanreihe erfreut sich ebenfalls großer Beliebtheit.