"House of the Dragon" kehrt offiziell im Sommer 2024 zurück. Das gab HBO nun bei einem Event in New York bekannt. Die zweite Staffel befinde sich derzeit in der Postproduktion. Im Rahmen der Veranstaltung gab der Sender auch über andere Serien Auskunft.

Die zweite Staffel des "Game of Thrones"-Spinoffs "House of the Dragon" wird im Frühsommer 2024 ausgestrahlt. Das bestätigte HBO-Boss Casey Bloys an diesem Donnerstag (2. November) auf einer HBO-Veranstaltung in New York, wie "Deadline" berichtet.

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel, die aus acht Episoden besteht, sind abgeschlossen und die Serie befindet sich derzeit in der Postproduktion. Die Folgen konnten weitgehend während des vergangenen Sommers weitergedreht werden, da der größtenteils britische Cast nicht vom SAG-AFTRA-Streik betroffen war. Zudem hoffe man, die neue "Game of Thrones"-Serie "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" im Frühjahr drehen zu können, erklärte Bloys.

Für die kommenden "House of the Dragon"-Episoden versprach Showrunner Ryan Condal bereits im April 2023 in einem Statement mehr von dem, das die Serien aus dem "Game of Thrones"-Universum seit jeher auszeichnet: Hinterlistige Intrigen und epochale Schlachten: "Alle eure Lieblingscharaktere werden bald an den Ratstischen konspirieren, mit ihren Armeen marschieren und auf ihren Drachen in die Schlacht ziehen. Wir können es kaum erwarten, euch zu zeigen, was wir alles auf Lager haben." Schon Anfang März hatte Condal die Vorfreude geschürt. Bei einem Screening-Event in Los Angeles versprach er, dass die zweite Staffel von "House of the Dragon" bei der Anzahl der Drachen noch einmal gehörig aufstocken werde. "Ihr werdet fünf neue Drachen treffen", sagte Condal laut "The Hollywood Reporter".

News zu "Euphoria", "And Just Like That..." und weiteren Serien verkündet

Bei dem Event in New York gab HBO-Chef Bloys noch weitere Serien-News bekannt. So soll die zweite Staffel der gefeierten Videospiel-Adaption "The Last of Us" Anfang nächsten Jahres in Produktion gehen und 2025 veröffentlicht werden. Die dritte Staffel "White Lotus" sei für 2024 geplant gewesen, werde sich aufgrund des SAG-AFTRA-Streiks nun aber wahrscheinlich ins Jahr 2025 verschieben, erklärte Casey Bloys.

Die Fans von "Euphoria" müssen ebenfalls noch etwas länger auf die dritte Staffel der Drama-Serie warten, sie werde nicht vor 2025 zurückkehren, bestätigte der CEO. Die Arbeit an der dritten Staffel des "Sex and the City"-Spin-offs "And Just Like That..." habe bereits begonnen, doch aufgrund des Streiks könne man noch keinen Termin für den Produktionsstart festlegen.