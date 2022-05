Die ZDFneo-Kochsendung um Jan Böhmermann erhält eine Fortsetzung. Ab Juli lädt der Satiriker und Moderator erneut Promis aus Wissenschaft, Medien und Kultur zum gemeinsamen Kochen ein.

Ab dem 2. Juli zeigt ZDFneo neue Folgen der Kochsendung "Böhmi brutzelt" um Moderator und Satiriker Jan Böhmermann (41). Die zweite Staffel der Sendung umfasst insgesamt sechs Folgen und läuft immer samstags um 19:45 Uhr (ZDF-Mediathek, Freitag 10:00 Uhr). Das berichtet das Online-Magazin "DWDL".

Sendung startete vergangenes Jahr

Jan Böhmermann trifft in jeder Folge einen Promi aus den Bereichen Kultur, Wissenschaft oder Journalismus. "Ich werde kochen, was ich kochen kann. Das ist nicht viel, denn ich bin ja zum Glück kein Profi, sondern nähere mich Kochen lieber von der praktischen Seite", verriet der 41-Jährige dem ZDF vor dem Start der ersten Staffel.

Fokus der Koch-Show liegt auf Gesprächen

Dabei kocht jeder sein eigenes Süppchen: Die Gerichte, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst auswählen, werden erst zu Beginn der Folge verraten. Der besondere Fokus liege aber ohnehin auf den Gesprächen und nicht darauf, was am Ende auf dem Teller landet. Mit wem der Amateur-Koch in den kommenden Folgen am Herd steht, ist seitens des Senders noch nicht bekannt.

Böhmermann ist aus dem "ZDF Magazin Royale" bekannt, in dem er gesellschaftliche und politische Themen mit Satire und Ironie aufbereitet. Die Satire-Sendung geht Ende Mai vorerst in die Sommerpause. Außerdem moderiert er gemeinsam mit Musiker Olli Schulz (48) den erfolgreichen Podcast "Fest & Flauschig" der regelmäßig bei dem Musikstreaming-Dienst Spotify erscheint.