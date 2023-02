Serienstar Jo Weil ist zurück am Set von "Unter Uns". Ende Februar taucht seine Rolle Dominic Adams wieder in der Schillerallee auf, um seine große Liebe zu überraschen.

Jo Weil (45) schlüpft erneut in die Rolle des Architekten Dominic Adams. Der Schauspieler kehrt ans Set der RTL-Daily "Unter Uns" (auch via RTL+) zurück. "Es ist eine tolle Rolle mit einer wichtigen Message", zeigt sich Weil in einer Mitteilung glücklich über sein Comeback. "Ich bin sehr stolz ihn spielen zu dürfen und auch ganz besonders darauf, dass diese Figur so viel Unterstützung von den Fans erfährt." Er sei sehr glücklich, "nun wieder zur 'Unter uns'-Familie zurückzukehren". Details zum Auftauchen von Adams in der Schillerallee sind bereits bekannt.

Überraschender Besuch

Ab Folge 7.068 (28. Februar 2023, 17:30 Uhr bei RTL) können sich die Fans auf das Wiedersehen mit dem New Yorker Star-Architekten freuen. Dieser fand nach einigen Turbulenzen sein großes Liebesglück mit Eva Wagner (Claudelle Deckert, 49). Nachdem die beiden zunächst zusammen nach Brüssel aufgebrochen waren - Deckert nahm sich eine rund dreimonatige "Unter Uns"-Auszeit - kehrte Eva in die Schillerallee zurück. Die Sehnsucht bei Dominic Adams ist groß und so wagt er einen Überraschungsbesuch in Köln. Während er begeistert Pläne für die gemeinsame Zeit schmiedet, bleibt Eva seltsam verhalten. Sie muss ihm ein Geheimnis aus der Vergangenheit beichten...

Der Ex-"Verbotene Liebe"-Star Jo Weil war von April bis Juli 2022 in "Unter Uns" zu sehen. "Vor über 25 Jahren hatte ich noch während meiner Abizeit für 'Unter uns' eines meiner ersten Castings überhaupt. Damals hat es nicht geklappt. Umso schöner ist es, dass ich jetzt die spannende Rolle des Dominic Adams spielen darf", sagte er vor seiner "Unter Uns"-Premiere in einem Statement. Die RTL-Daily läuft täglich von montags bis freitags um 17:30 Uhr bei RTL.