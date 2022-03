"The Masked Singer"-Moderator Matthias Opdenhövel hat Corona. Wird er bei der Auftaktshow zur sechsten Staffel dabei sein?

Matthias Opdenhövel (51) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das gab der Moderator am gestrigen Mittwoch bei Instagram bekannt. Damit wurde er binnen weniger Wochen zum zweiten Mal positiv auf das Virus getestet. Linda Zervakis (46) musste deshalb am Abend alleine das Journal "Zervakis & Opdenhövel. Live." moderieren. Hat die Corona-Erkrankung, die der Moderator in seinem Instagram-Post als "ordentlich" bezeichnet, auch Auswirkungen auf seine Moderation von "The Masked Singer", das bald in die sechste Staffel geht?

"'The Masked Singer' startet am Samstag, 19. März, auf ProSieben mit Matthias Opdenhövel. Wir freuen uns sehr", erklärte ProSieben-Sprecher Christoph Körfer auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news. Der Sender rechnet also weiterhin fest mit einem Einsatz Opdenhövels.

Diese Masken machen mit

ProSieben hat bisher fünf Masken enthüllt, die in der sechsten Staffel zu sehen sein werden: Der Dornteufel, die Möwe, das Zebra, der Seestern und der Gorilla. Insgesamt werden zehn Masken und damit zehn Stars ins Rennen gehen. Sie treten in Duellen, Drei- oder Vierkämpfen gegeneinander an und die Zuschauer stimmen ab, wen sie in der nächsten Show wiedersehen wollen.

Die neuen Episoden sind ab 19. März immer samstags, 20:15 Uhr, live auf ProSieben und Joyn zu sehen. Die fünfte Staffel von "The Masked Singer" hatte im vergangenen November Ex-"DSDS"-Sieger und Musical-Star Alexander Klaws (38) gewonnen.