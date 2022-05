Das ESC-Finale steht an. Gefeiert wird die Musikshow am Sonntag auch im "ZDF-Fernsehgarten". Andrea Kiewel hat dafür einen besonderen Star eingeladen.

In Turin findet am Samstag (14. Mai) das Finale des 66. Eurovision Song Contest statt. Gefeiert wird das auch noch einen Tag später im "ZDF-Fernsehgarten" (15. Mai, 11:50 Uhr). In der Show mit Moderatorin Andrea Kiewel (56) soll sich dem Sender zufolge "alles um Italien und den Eurovision Song Contest" drehen.

Zum ESC gibt es ein Gespräch mit Kommentatorlegende Peter Urban (74), und als besonderer Gast wird die Sängerin Nicole (57) erwartet. Sie hat vor 40 Jahren mit ihrem Song "Ein bisschen Frieden" den ersten ESC-Sieg für Deutschland gefeiert. Nach langer Fernsehpause werde sie erstmals wieder in einer Livesendung auftreten, verkündet das ZDF vorab. Die Schlagersängerin hatte erst Anfang Mai nach ihrer Brustkrebsdiagnose im Jahr 2020 ihr Bühnencomeback gegeben.

So viel Italien bietet die Show

Andrea Kiewel und ihr Co-Moderator Riccardo Simonetti (29) präsentieren im "ZDF-Fernsehgarten" außerdem unter anderem den amtierenden Pizza-Weltmeister, italienische Mode, eine spektakuläre Weinkorkenaktion und musikalische Evergreens aus Italien.

Als weitere Gäste sind unter anderem angekündigt: Johnny Logan, Oliver Onions, David Garrett, Andreas Gabalier, Vanessa Neigert, The Italian Tenors, Bruno Ferrara, Stefano Zarrella sowie Lili-Paul Roncalli.