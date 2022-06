"Squid Game 2" kommt! Netflix gibt die Bestellung einer zweiten Staffel des koreanischen Serienhits offiziell bekannt. Der Streamingdienst zeigt einen ersten Teaser und verrät, welche Figuren zurückkehren werden.

Es ist endgültig offiziell: Netflix gibt der zweiten Staffel von "Squid Game" grünes Licht. Der Streamingdienst gab die Nachricht am Sonntag auf Twitter bekannt. Netflix' Co-Chef Ted Sarandos (57) hatte schon im Januar dieses Jahres inoffiziell neue Folgen des koreanischen Serienhits versprochen.

Red light… GREENLIGHT!



Squid Game is officially coming back for Season 2! pic.twitter.com/4usO2Zld39 — Netflix (@netflix) June 12, 2022

Rotes Licht - Grünes Licht. Mit einem Wortspiel, das auf eine mörderische Challenge in "Squid Game" verweist, verkündete Netflix die Bestellung neuer Folgen. Bei dem gleichnamigen Kinderspiel erschießt eine überdimensionale Puppe die Kandidaten, die nicht rechtzeitig in der Bewegung einfrieren. Die Figur wurde zu einem Markenzeichen der erfolgreichsten Netflix-Serie aller Zeiten. Also taucht sie auch folgerichtig in dem kleinen Teaser auf.

"Squid Game" Staffel 2: Diese Figuren kehren zurück

Netflix tweetete zusammen mit dem Teaser eine Nachricht des Serienschöpfers Hwang Dong-hyuk (51). Darin verspricht er die erwartete Rückkehr von Protagonist Gi-Hun, gespielt von Lee Jung-jae (49). Außerdem kehrt der mysteriöse Frontmann zurück, der in der ersten Staffel die tödlichen Spiele organisierte.

Möglich sei zudem ein Wiedersehen mit dem Mann, der die verschuldeten Menschen zum "Squid Game" lockt. Und: Wir lernen Cheol-su kennen. Er ist der Freund von Young-hee - der mörderischen Puppe.

Hwang Dong-Hyuk writer, director, producer, and creator of @squidgame has a message for the fans: pic.twitter.com/DxF0AS5tMM June 12, 2022

Wann Staffel zwei von "Squid Game" startet, gab Netflix nicht bekannt. Laut früherer Äußerungen von Hwang Dong-hyuk könnte es 2023 oder sogar 2024 werden.