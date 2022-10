"The Crown" sucht nach einem Darsteller für den jungen Prinz Harry (38). Der Gesuchte soll in der sechsten Staffel der Netflix-Serie den heute 38-jährigen Herzog von Sussex im Alter zwischen 16 und 20 Jahren verkörpern. Unter anderem die Musiktheateragentur British Youth Music Theatre hatte den Castingaufruf auf Twitter gepostet.

Robert Sterne, Casting Director of the Netflix series The Crown, is looking for a young actor to play Prince Harry in the next series. The deadline for submissions is Friday 14th October, 6pm. #casting #thecrown #actor #youngactor #castingcall pic.twitter.com/ieFxyn2Ypy