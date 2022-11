Sat.1 lässt ab 2023 einen alten Show-Klassiker aufleben. "Jeopardy!" kehrt auf die deutschen TV-Bildschirme zurück. Eine Moderatorin ist bereits gefunden: Ruth Moschner wird durch die Neuauflage führen.

Sat.1 wird nicht müde, alte TV-Klassiker wiederzubeleben. Natürlich darf dabei "Jeopardy!" nicht fehlen. Anfang 2023 soll das Quiz erneut an den Start gehen. Wer das Ganze moderieren wird, steht bereits jetzt fest. Ruth Moschner (46) wird durch die Prime-Time-Neuauflage führen, wie der Sender bekannt gegeben hat.

Dreharbeiten für "Jeopardy!" starten im Dezember

"Jeopardy!" ist Bestandteil der Kult-Show-Wochen in Sat.1, die Anfang 2023 starten sollen. Neben dem Quiz-Format kehren auch "Die Pyramide" und "Dating Game - Wer soll dein Herzblatt sein?" zurück. Die Aufzeichnungen für "Jeopardy!" finden bereits ab dem 8. Dezember in Köln statt.

In den USA feierte "Jeopardy!" in den 60er Jahren erste Erfolge. 1990 kam es schließlich nach Deutschland und lief dort beim Privatsender RTL. Von 1994 bis 1998 moderierte TV-Legende Frank Elstner (80) die Sendung. Der Witz des Formats: Die Kandidaten müssen keine Fragen beantworten, sondern die Fragen zu vorgegeben Antworten geben.

Auch diese Klassiker kommen zurück

Bereits im Oktober kündigte Sat.1 an, legendäre Show-Klassiker aufleben zu lassen. "In einer vierwöchigen Event-Programmierung" sollen die Shows "in leicht modernisierten Prime-Time-Ausgaben" gezeigt werden, erklärte damals Sat.1-Chef Daniel Rosemann (42).

"Die Pyramide" wurde 1979 zum ersten Mal mit Dieter Thomas Heck (1937-2018) als Moderator ausgestrahlt, 1994 war schließlich Schluss. Ab dem 2. Dezember soll für die Neuauflage in Köln gedreht werden. Als Moderator tritt Jörg Pilawa (57) auf den Plan. Die Rateteams bestehen jeweils aus einem Kandidaten oder einer Kandidatin und einem Promi. Ihre Aufgabe ist es, "in kürzester Zeit Begriffe, geflügelte Worte oder Sprichwörter zu beschreiben und zu erraten", heißt es auf der Webseite der Produktionsfirma.

Bei "Dating Games - Wer soll dein Herzblatt sein?" handelt es sich offensichtlich um eine Neuauflage der deutschen Ur-Datingshow "Herzblatt", die zwischen 1987 und 2005 im Ersten gezeigt wurde. Dabei versuchen drei Anwärter und Anwärterinnen einen Single auf der anderen Seite einer Wand von sich zu überzeugen. Auch hier übernimmt Jörg Pilawa für Sat.1 das Ruder. Ab dem am 16. Dezember wird für das Dating-Format in Köln gedreht.