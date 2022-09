© ZDF/Barbara Oloffs, Nova Film



Das wurde aus den "Ich heirate eine Familie"-Stars

In den 80er-Jahren kam keiner an dieser Serie vorbei: "Ich heirate eine Familie". Trotz der gerade mal 14 Folgen genießt die ZDF-Produktion auch heute noch Kultstatus. Millionen verfolgten damals die Geschichten von Angi, Werner und Co.