Dahwi (23) ist eine Krankenpflegerin aus Zürich. "Wenn ich weiß, dass es der Richtige ist, dann gehe ich all in", zeigt sie sich zielstrebig. Worauf der "Bachelor" sich freuen kann? "Für mein Alter bin ich schon ziemlich weit. Ich weiß, was ich will, bin eine toughe Frau und habe viel zu bieten."