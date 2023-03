Deutscher ESC-Vorentscheid 2023: Das sind die Teilnehmer

© NDR/Trang Nguyen



TRONG (30) aus Bad Kissingen in Bayern hat vietnamesische Wurzeln und nahm 2015 erfolgreich an der Castingshow "Vietnam Idol" teil. Nach zahlreichen Bewerbungen möchte er jetzt endlich zum ESC. Sein Nu-Disco-Song "Dare To Be Different" handelt vom Selbstbewusstsein, zu sich selbst zu stehen.