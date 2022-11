Diese deutschen Serien sind auch im Ausland riesige Hits

© © 2021 Netflix, Inc.



Die deutsche Netflix-Serie "Die Kaiserin" belegte zwischenzeitlich in 88 Ländern weltweit einen Platz in den Top 10 des Streaminganbieters. Das Historiendrama um die berühmte Herrscherin "Sisi" und ihre Liebesgeschichte ist seit ihrem Erscheinen am 29. September international erfolgreich.