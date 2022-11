Diese (Ex-)Fußballstars sind als WM-Experten in Katar dabei

© SWR Presse/Bildkommunikation/SWR/WDR/Guido Rottmann



Die Frauen-Nationaltorhüterin trat bereits bei der Männer-EM 2021 für die ARD als Expertin auf. Ihre erfrischende Art kam bei den Zuschauern gut an und so begleitet sie nun auch die WM in Katar aus dem Studio in Mainz.