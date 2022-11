Erfolg in Datingshows: Bei diesen Paaren hält die Liebe noch immer

© TVNOW / RTL



Auch Denise Hersing und Lorik Bunjaku nahmen an der dritten Staffel von "Bachelor in Paradise" teil. Ein intensiver Flirt führte vorerst zu keiner Beziehung, aber nach dem Wiedersehen bei "Ex on the Beach" 2022 klappte das Liebesglück dann doch. Ihre Beziehung machten sie im August öffentlich.