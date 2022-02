© imago images/Eventpress



Er zählt nicht nur zu Heidi Klums engsten Freunden, sondern auch nahezu zum Inventar von "Germany's next Topmodel" dazu: Fotograf Rankin stellt die Teilnehmerinnen seit 2009 regelmäßig in Szene. In der 17. Staffel wird er zudem abermals als Gastjuror in Erscheinung treten.