Susan Sideropoulos arbeitet bis heute weiterhin als Schauspielerin, allerdings eher in kleineren Rollen. 2007 nahm sie bei "Let's Dance" teil und gewann. Im Juni 2019 war sie als Schmetterling bei "The Masked Singer" zu sehen. Mittlerweile ist sie in einer anderen Rolle wieder zurück bei GZSZ.