Geht es nach der sechsten Staffel von "The Crown" doch noch weiter? Offenbar planen die Macher des Netflix-Hits ein Spin-off, das im Jahr 2005 ansetzen soll.

Insgesamt sechs Staffeln sind für den Netflix-Hit "The Crown" über das Leben von Queen Elizabeth II. (96) und ihrer Familie angesetzt. Laut der britischen "Sun" soll die Erfolgsserie mit dem Jahr 2002 zu Ende gehen. Ein besonders trauriges Jahr für die Königin: Damals starben sowohl ihre Schwester, Prinzessin Margaret (1930-2002), als auch ihre Mutter, Queen Mum (1900-2002). Um sich die Möglichkeit einer Fortsetzung offenzulassen, soll an diesem Ende aber nun offenbar gefeilt werden.

Laut dem Boulevardblatt gibt es angeblich Überlegungen, die Serie erst 2005 mit der Hochzeit von Prinz Charles (73) und Herzogin Camilla (75) enden zu lassen. Damit wäre der Weg für ein Spin-off frei, das von Prinz Charles sowie seinen Söhnen, Prinz William (40) und Prinz Harry (37), handeln könnte.

Spin-off könnte von zahlreichen bedeutenden Momenten handeln

Einem TV-Insider zufolge sei dies "eine kleine, aber bedeutende Veränderung". Das Jahr 2005 werde "als Beginn einer Ära angesehen, die sich mehr auf die Prinzen William und Harry und ihren Vater konzentriert". Die Hochzeit von Charles und Camilla werde "als das Ende einer turbulenten Periode in der Geschichte der Windsors und der Beginn einer ganz neuen behandelt".

Zahlreiche bedeutsame Momente für die königliche Familie könnten im Spin-off eine Rolle spielen: Der Tod von Prinz Philip (1921-2021), der Skandal um Prinz Andrew (62) und der "Megxit", also der Rücktritt von Prinz Harry und Herzogin Meghan (40) als hochrangige Royals.

Weiteres Spin-off?

Ein weiteres Spin-off könnte in die Vergangenheit reichen: Das Branchenmagazin "Deadline" berichtete im April, dass erste Gespräche zu einem Prequel laufen sollen. Das Spin-off könnte zum Beispiel das Ende der Regentschaft von Queen Victoria (1819-1901) und die Vorzeit des Zweiten Weltkriegs behandeln. Von Netflix gibt es zu den möglichen Spin-offs bisher keine offizielle Bestätigung.

Die fünfte Staffel von "The Crown" soll voraussichtlich im November 2022 erscheinen. Darin geht es um die 1990er Jahre im britischen Königshaus, enden wird sie mit dem Unfalltod von Prinzessin Diana (1961-1997) und Dodi Al-Fayed (1955-1997) am 31. August 1997. Hauptdarsteller der fünften "The Crown"-Staffel sind unter anderem Imelda Staunton (66) als Queen Elizabeth II., Jonathan Pryce (75) als Prinz Philip, Lesley Manville (66) als Prinzessin Margaret, Dominic West (52) als Prinz Charles und Jonny Lee Miller (49) als Premierminister John Major (79).